Мостовой: Боливия — команда ниже среднего уровня, сборная России должна спокойно выиграть

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уровне сборной Боливии, которая сегодня, 14 октября, проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина в Москве.

«Один раз и палка стреляет. Я посмотрел на Боливию. Они, по-моему, ни разу в жизни не выходили ни на какой крупный турнир. В рейтинге команда стоит на 77-м месте. Это обычная, ниже среднего команда. То, что обыграли Бразилию, — не показатель. Бразильцам уже ничего не нужно было в том матче. Я несколько раз видел игру Боливии.

Они у себя ещё могут преподнести сюрприз — на высоте, с этим воздухом. Боливия по многим показателям уступает даже Ирану. Ничего удивительного не будет, если наша сборная спокойно выиграет. А вот если бы полетели на товарищескую игру в Боливию — вот где можно было бы проверить себя даже с таким средненьким соперником», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.