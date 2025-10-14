Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Приму любое решение». Черчесов — о скандале в матче между «Ахматом» и «Краснодаром»

«Приму любое решение». Черчесов — о скандале в матче между «Ахматом» и «Краснодаром»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что примет любое решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по скандалу во время матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). На 81-й минуте возник конфликт между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, после игры футболист грозненцев обвинил хавбека южан в оскорблении по по расовому признаку.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«С Мурадом Мусаевым об этом не говорили. Если бы это была наша история, поговорили бы. Но это история двух других мужчин, пускай они и разбираются.

Абсолютно никаких ожиданий от решения КДК. Какое бы оно ни было, приму его», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

