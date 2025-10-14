«Приму любое решение». Черчесов — о скандале в матче между «Ахматом» и «Краснодаром»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что примет любое решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по скандалу во время матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). На 81-й минуте возник конфликт между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, после игры футболист грозненцев обвинил хавбека южан в оскорблении по по расовому признаку.

«С Мурадом Мусаевым об этом не говорили. Если бы это была наша история, поговорили бы. Но это история двух других мужчин, пускай они и разбираются.

Абсолютно никаких ожиданий от решения КДК. Какое бы оно ни было, приму его», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».