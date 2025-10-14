Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Сергей Семак признал проблемы у «Зенита» на старте сезона РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что сине-бело-голубые испытывали определённые проблемы на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В первых пяти турах чемпионата России «Зенит» одержал только одну победу.

«Это футбол. Когда‑то получается лучше, когда‑то хуже. Мы все стараемся делать свою работу. Проблемы есть всегда. Работаем. Думаю, сейчас ситуация чуть лучше, что касается игры и результата. Но впереди ещё очень много работы. Посмотрим, как мы пройдём эту часть чемпионата до зимней паузы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

