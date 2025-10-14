Роберт Левандовски пропустит «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» из-за травмы

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не сможет принять участия в «эль класико» с мадридским «Реалом» из-за травмы, полученной в сборной Польши. Команды сыграют в 10-м туре Ла Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.

Как сообщила пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте команды, форвард травмировал подколенное сухожилие, а сроки его восстановления будут зависеть от способа лечения. Тем не менее к матчу с «Реалом» Левандовски восстановиться не успеет. По оценке портала Transfermarkt, возвращение футболиста на поле состоится не раньше 18 ноября.

В воскресенье, 12 октября, сборная Польши победила Литву (2:0) в 8-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года. Роберт Левандовски записал на свой счёт один из голов.