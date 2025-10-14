Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Мостовой: философия этой сборной России — расширенный список игроков

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой высказался о нынешней философии сборной России. Он считает, что сейчас не нужно собирать национальную команду на базе конкретного клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

«Никакой сборной на базе команды РПЛ не нужно делать. Философия этой сборной — расширенный список игроков. Как я говорил много раз, золотое время. На одну игру 40 человек, на другую — 50. Многие в шутку говорят: «Любой футболист с российским паспортом — игрок сборной». Поэтому здесь не надо ничего делать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

