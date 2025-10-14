Скидки
Сергей Юран отреагировал на информацию о скором увольнении из турецкого «Серика»

Сергей Юран отреагировал на информацию о скором увольнении из турецкого «Серика»
Главный тренер турецкого «Серика Беледиеспор» Сергей Юран отреагировал на информацию о скором увольнении из клуба. Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что Юран вскоре может быть отправлен в отставку ввиду неудовлетворительных результатов — после девяти туров «Серик» занимает девятое место в турнирной таблице второго по силе турецкого дивизиона.

«Увольнение из «Серика», если я не выправлю ситуацию в турнирной таблице? А вы видели турнирную таблицу? Я ничего подобного не читаю. У меня полный карт-бланш. Задача у меня простая — сохранить команду в первой лиге. А тем, кто пишет такие новости про меня, посоветую внимательнее следить за «Сериком» и внимательно читать турецкую спортивную прессу», — приводит слова Юрана Sport24.

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Ранее российский специалист работал с подмосковными «Химками» и «Пари НН».

