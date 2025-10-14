Скидки
Дмитрий Сычёв заявил, что не видит фаворитов в РПЛ

Дмитрий Сычёв заявил, что не видит фаворитов в РПЛ
Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что по состоянию на сегодняшний день явного фаворита в Мир РПЛ нет.

«Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трёх фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой», — приводит слова Сычёва ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).

