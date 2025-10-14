Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко: «Спартаку» было бы выгодно, чтобы Станкович возглавил сборную Сербии

Максим Деменко: «Спартаку» было бы выгодно, чтобы Станкович возглавил сборную Сербии
Комментарии

Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на новости, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассматривается как один из кандидатов на пост наставника сборной Сербии.

«Мне кажется, всё идёт к тому, что Станкович возглавит сборную Сербии. «Спартаку» это было бы выгодно, чтобы не платить по контракту, ведь в клубе есть проблемы. Но пока это только разговоры», — сказал Максим Деменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный блок «Спартака» активно ищет нового тренера на случай отставки Деяна Станковича.

Материалы по теме
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android