Максим Деменко: «Спартаку» было бы выгодно, чтобы Станкович возглавил сборную Сербии

Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на новости, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассматривается как один из кандидатов на пост наставника сборной Сербии.

«Мне кажется, всё идёт к тому, что Станкович возглавит сборную Сербии. «Спартаку» это было бы выгодно, чтобы не платить по контракту, ведь в клубе есть проблемы. Но пока это только разговоры», — сказал Максим Деменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный блок «Спартака» активно ищет нового тренера на случай отставки Деяна Станковича.