Бразилия с Анчелотти проиграла Японии, ведя 2:0. Луис Энрике из «Зенита» вышел в основе

Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. Подопечные Карло Анчелотти проиграли, ведя в два мяча к исходу первой половины встречи. Итоговый счёт — 3:2 в пользу азиатской команды.

На 26-й минуте защитник Пауло Энрике вывел бразильцев вперёд. На 32-й минуте форвард Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 52-й минуте экс-игрок «Ливерпуля» Такуми Минамино отыграл один мяч. На хавбек Кэито Накамура восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте нападающий Аясэ Уэда вывел японцев вперёд.

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике появился на поле в стартовом составе бразильской команды. На 75-й минуте его заменил форвард «Челси» Эстевао. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос весь матч провёл на скамье запасных.