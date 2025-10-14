Бразилия с Анчелотти проиграла Японии, ведя 2:0. Луис Энрике из «Зенита» вышел в основе
Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Бразилии. Подопечные Карло Анчелотти проиграли, ведя в два мяча к исходу первой половины встречи. Итоговый счёт — 3:2 в пользу азиатской команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
0:1 Энрике – 26' 0:2 Мартинелли – 32' 1:2 Минамино – 52' 2:2 Накамура – 62' 3:2 Уэда – 71'
На 26-й минуте защитник Пауло Энрике вывел бразильцев вперёд. На 32-й минуте форвард Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 52-й минуте экс-игрок «Ливерпуля» Такуми Минамино отыграл один мяч. На хавбек Кэито Накамура восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте нападающий Аясэ Уэда вывел японцев вперёд.
Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике появился на поле в стартовом составе бразильской команды. На 75-й минуте его заменил форвард «Челси» Эстевао. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос весь матч провёл на скамье запасных.
