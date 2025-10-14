Крыса на поле и шесть голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия

13 октября состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. Во втором тайме игра была остановлена из-за выбежавшей на поле крысы.

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В начале игры счёт открыл защитник сборной Уэльса Джо Родон. На 18-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брёйне восстановил равновесие, забив с пенальти. На 24-й минуте защитник Тома Мёнье вывел сборную Бельгии вперёд. На 76-й минуте Де Брёйне реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Натан Бродхед сократил отставание Уэльса. На 90-й минуте вингер Леандро Троссард забил четвёртый мяч «красных дьяволов» во встрече.

В следующем туре квалификации сборная Уэльса встретится с Лихтенштейном (15 ноября), а Бельгия сыграет с Казахстаном (15 ноября).