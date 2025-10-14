Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крыса на поле и шесть голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия

Крыса на поле и шесть голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия
Аудио-версия:
Комментарии

13 октября состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Уэльса и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. Во втором тайме игра была остановлена из-за выбежавшей на поле крысы.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 4
Бельгия
1:0 Родон – 8'     1:1 Де Брёйне – 18'     1:2 Мёнье – 24'     1:3 Де Брёйне – 76'     2:3 Бродхед – 89'     2:4 Троссард – 90'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В начале игры счёт открыл защитник сборной Уэльса Джо Родон. На 18-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брёйне восстановил равновесие, забив с пенальти. На 24-й минуте защитник Тома Мёнье вывел сборную Бельгии вперёд. На 76-й минуте Де Брёйне реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Натан Бродхед сократил отставание Уэльса. На 90-й минуте вингер Леандро Троссард забил четвёртый мяч «красных дьяволов» во встрече.

В следующем туре квалификации сборная Уэльса встретится с Лихтенштейном (15 ноября), а Бельгия сыграет с Казахстаном (15 ноября).

Материалы по теме
Фото
Во время матча Уэльса и Бельгии на газон стадиона в Кардиффе выбежала крыса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android