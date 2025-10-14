Керимов высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2026 Турция — Грузия

Комментатор Okko Эльвин Керимов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2026 Турция — Грузия.

«Игра Турция — Грузия не по сути, а по факту — это матч плей-офф, потому что в этой встрече всё решается в борьбе за второе место, ведь Испания выиграет группу и выйдет на чемпионат мира напрямую. В первом матче в Тбилиси Турция выиграла со счётом 3:2, ведя по ходу 3:0, но осталась в меньшинстве и пропустила два. До удаления большую часть матча турки играли лучше. Сейчас уже будет домашний матч для Турции, которую устроит и ничья, ведь с болгарами они поправили свою разницу мячей. А вот Грузии необходима победа во что бы то ни стало. Напомню, при равенстве очков первым учитывается показатель разницы мячей.

В общем, у Грузии тяжёлая задача, но мне кажется, что она будет находить свои моменты на пространстве, в контратаках. Турция не умеет доминировать так, как это делает Испания, которая не позволила Грузии сделать ни одного касания в своей штрафной. У грузин будут шансы и моменты. Мне кажется, что игра получится зрелищной, результативной, и обе команды забьют. Потому что Турция неидеально играет в защите, но у них сильная атака, как и у Грузии. Нас ждёт нервный матч, потому что в нём очень многое решается», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».