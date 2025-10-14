Скидки
Сергей Семак отреагировал на слова Валерия Карпина о «Зените»

Сергей Семак отреагировал на слова Валерия Карпина о «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его не задевают слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что в настоящее время сине-бело-голубые не могут быть базовым клубом для национальной команды. Из 30 игроков, вызванных в национальную команду на октябрьский сбор, «Зенит» представляют лишь трое.

«Если он так говорит, у каждого своё мнение. Почему это должно меня задевать? Мы тренируемся, работаем. У нас свои задачи, у тренера сборной — свои», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

