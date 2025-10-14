Мостовой: Дивеев должен сказать, если не готов играть за сборную с Боливией

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением о готовности защитника Игоря Дивеева к матчу с Боливией, который состоится сегодня, 14 октября. Ранее сообщалось, что у игрока небольшое повреждение, после которого он восстанавливался в расположении сборной России.

«Дивеев должен подойти и сказать: «Вы знаете, не ставьте меня». И всё. Или дайте сыграть немножко. И что здесь такого? Это нормально. Есть расширенный список. Там 50 человек есть. Там может сыграть кто угодно (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке.