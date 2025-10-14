Скидки
Матвей Кисляк назвал экс-полузащитника ЦСКА «сверхфутболистом»

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, превосходит ли он по таланту экс-футболиста армейцев Алана Дзагоева.

«Кто талантливее: я или Дзагоев? Конечно, Алан. Дзагоев — легенда. Он показывал очень сильный футбол, был сверхфутболистом. Не зря его звали топовые европейские команды. Когда Алан после «Рубина» пришёл к нам, я уже подпускался к основе. Провели несколько тренировок, и я офигел, какой уровень показывал Дзагоев, когда уже был близок к завершению. По силам ли повторить этот уровень? Конечно. Я стремлюсь к этому, пытаюсь совершенствоваться», — приводит слова Кисляка Sport24.

Алан Дзагоев выступал в составе ЦСКА с 2008 по 2022 год. Завершил карьеру экс-игрок сборной России в составе греческого клуба «Ламия». Провёл 397 матчей за армейцев, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

