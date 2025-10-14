Скидки
Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 между Казахстаном и Северной Македонией

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 между Казахстаном и Северной Македонией
14 октября состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоше Проески» (Скопье). В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Караман – 54'     1:1 Барди – 74'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Динмухамед Караман на 54-й минуте вывел гостей вперёд, Энис Барди на 74-й минуте сравнял счёт.

После этой игры сборная Северной Македонии с 13 очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы J, команда Казахстана с семью очками находится на четвёртой строчке.

В своей следующей игре Северная Македония 13 ноября дома проведёт товарищеский матч с Латвией, Казахстан 15 ноября примет на своём поле команду Бельгии в рамках 9-го тура отбора на чемпионат мира.

