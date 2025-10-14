Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«А мастера ли иностранные к нам едут?» Олег Романцев — о легионерах в российском футболе

«А мастера ли иностранные к нам едут?» Олег Романцев — о легионерах в российском футболе
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что российские клубы должны очень внимательно подходить к покупке иностранных футболистов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Хочу спросить, а мастера ли иностранные к нам едут? Иногда у нас российские футболисты думают, что им не дадут шанса. Многим так закрываем дорогу в футбол. Англичане придумали, что должны выступать в клубах только те, кто играет в сборных — основных или молодёжных. Но мы сейчас говорим, обсуждаем», — приводит слова Романцева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).

