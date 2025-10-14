Федотов — о Кисляке и Глебове: они появились в ЦСКА при нас, наш тренерский штаб оценил их

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о прогрессе полузащитников армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. В нынешнем сезоне Кисляк провёл 11 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. На счету Глебова четыре гола и один ассист в девяти играх.

«Они появились в команде при нас, наш тренерский штаб оценил их перспективы. Им исполнилось 17 лет, они работали с нами, получали игровое время, которое было рассчитано. Идёт развитие, приходят амбициозные ребята. Был внесён весомый вклад в развитие этих парней. Можно и у них спросить», — приводит слова Федотова «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).