Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко рассказал, кто из российских тренеров способен привести «Спартак» к чемпионству

Деменко рассказал, кто из российских тренеров способен привести «Спартак» к чемпионству
Комментарии

Известный российский экс-футболист Максим Деменко предположил, кто из отечественных тренеров мог бы привести московский «Спартак» к чемпионскому титулу.

«Сложно говорить, кто мог бы помочь «Спартаку», ведь команду подбирали под Станковича, который уже работает здесь больше года. Однако он не выполняет поставленные задачи — команды нет даже в тройке. Честно говоря, если бы «Спартак» захотел, можно было бы остановиться на кандидатуре Черчесова и каким-то образом перехватить его у «Ахмата». Он действительно способен привести команду к чемпионству, тем более с такими тратами на футболистов. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» назначил российского тренера», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Владимир Слишкович поддержал тренера «Спартака» Станковича на фоне слухов об отставке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android