Деменко рассказал, кто из российских тренеров способен привести «Спартак» к чемпионству

Известный российский экс-футболист Максим Деменко предположил, кто из отечественных тренеров мог бы привести московский «Спартак» к чемпионскому титулу.

«Сложно говорить, кто мог бы помочь «Спартаку», ведь команду подбирали под Станковича, который уже работает здесь больше года. Однако он не выполняет поставленные задачи — команды нет даже в тройке. Честно говоря, если бы «Спартак» захотел, можно было бы остановиться на кандидатуре Черчесова и каким-то образом перехватить его у «Ахмата». Он действительно способен привести команду к чемпионству, тем более с такими тратами на футболистов. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» назначил российского тренера», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.