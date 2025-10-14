Скидки
Радослав Батак: Станкович — один из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии

Комментарии

Бывший защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович с большой долей вероятности возглавит национальную команду Сербии.

«Станкович — один из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии. Также в числе кандидатов Паунович и Милоевич из «Црвены Звезды». Скорее всего, если Деян возглавит национальную команду, он уйдёт из «Спартака». Но не знаю, как он хочет продолжать работу: в качестве тренера клуба или сборной», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.

