Россия разгромила Сербию в матче юношеских команд до 18 лет

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Сербии из игроков 2007 года рождения. Команды играли на стадионе «Лагатор» (Сербия, Лозница). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты российской команды.

На 30-й минуте нападающий Максим Воронов забил первый гол. На 60-й минуте сербы счёт сравняли. На 78-й минуте полузащитник Виталий Бондарев вновь вывел Россию вперёд. На 82-й минуте форвард Виктор Солопов удвоил преимущество гостей. На 90-й минуте Бондарев оформил дубль и установил окончательный счёт.

Ранее команды встречались 10 октября. Первая товарищеская игра завершилась победой Сербии со счётом 3:2.