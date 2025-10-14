В РФС отметили успехи российской тренерской школы за последние семь лет

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил успехи российской тренерской школы за последние семь с небольшим лет, указав, что в Мир РПЛ и Лиге Pari за это время победителями становились неизменно российские специалисты. Так, с 2018 по 2025 год РПЛ выигрывали только две команды — «Зенит» и «Краснодар». Сине-бело-голубых возглавляет Сергей Семак, «быков» — Мурад Мусаев.

«Хотел бы подчеркнуть успехи российской тренерской школы. Наши главные соревнования, РПЛ и Первая лига, в основном заполнены отечественными тренерами. С 2018 года чемпионами становятся исключительно российские специалисты. А рекорд по чемпионствам тоже принадлежит именно российским тренерам — Семаку, Романцеву и Газзаеву», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).