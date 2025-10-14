Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Кисляк: игроки Боливии техничные? В сборной России тоже не брёвна

Кисляк: игроки Боливии техничные? В сборной России тоже не брёвна
Полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Боливии. Он отметил, что российские футболисты не менее техничны, чем боливийцы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
— Если честно, я не знаю игроков Боливии. Наша команда тоже не бревна. Говорите, что боливийцы техничные, но мы тоже техничные. Здесь мы в равных условиях, — сказал Кисляк в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 14 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

