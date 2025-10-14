Мовсесьян отреагировал на новость о возможном назначении спортивным директором в «Пари НН»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост спортдиректора нижегородского «Пари НН». Ранее телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что в клубе активно ищут замену Александру Удальцову.

«Не видел новость, которая появилась. Из этого клуба со мной ещё никто не связывался», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По данным СМИ, в нижегородском клубе рассматривают вариант с заменой Удальцова на посту спортивного директора из-за недовольства результатами команды. После 11 туров «Пари НН» занимает 15-е место в Мир Российской Премьер-Лиге с шестью очками.