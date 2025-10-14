Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов рассказал о периоде работы в «Легии»

Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о периоде работы в польской «Легии», которую он возглавлял с 2015 по 2016 год. Российский специалист привёл «Легию» к победе в чемпионате Польши по футболу.

«У каждого по-своему. Ни в одном клубе не работал одинаково. Венгерский и польский спортивные директора спрашивали у меня про мою философию. Я им отвечал: «Дай мне зайти в раздевалку. Тогда скажу». Никогда не играл 4-4-2, а в «Легии» играл. Мне сказали, что там сложная раздевалка. Ими надо управлять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

6 августа текущего года Станислав Черчесов возглавил «Ахмат».

