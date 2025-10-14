Кутепов обозначил, кто легендарнее для «Спартака» — Денис Глушаков или Александр Мостовой

Бывший российский защитник Илья Купетов рассказал, кого считает более легендарным футболистом для «Спартака» — Дениса Глушакова или Александра Мостового.

— Денис Глушаков легендарнее Царя?

— А Царь у нас кто? Александр Мостовой? Пусть он меня простит, если я этого не знаю. Не понимаю, по каким критериям их сравнивать.

— По количеству проведённых матчей.

— Не могу сказать, ведь с Мостовым не играл. Сделаю выбор в пользу Дениса, — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Денис играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».