Главная Футбол Новости

Черчесов рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Ференцвароше»

Черчесов рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Ференцвароше»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о периоде работы в венгерском «Ференцвароше». Сейчас специалист возглавляет грозненский «Ахмат».

«Два месяца мне потребовалось, чтобы изучить «Ференцварош». Четыре раза общались, спортивный директор спрашивал постоянно про язык. Я ему говорил, чтобы не переживал — английский учил. Мы туда попали. Мой тренерский штаб меня часто не понимал. Если бы работал, как привык, максимум продержался бы две недели. Столько компромиссов, сколько там, наверное, не было за карьеру игрока и тренера. Там талантливые ребята.

Работать одинаково — абсолютно нереально. Венгры три раза до меня стали чемпионами. Вопрос стоял не в квалификации игроков. Когда говорят про «Зенит», что пять раз стали чемпионами, это прекрасно понимаю. Нужно мотивировать. Второе января, мы подписываем контракт. Четвёртого — приходим на тренировку, шесть человек: десять заболели ковидом, а ещё семь на Кубке Африке. Начинают возвращаться, но уже ковидом заболел я.

Первый матч чемпионата проиграли «Академии Пушкаша» — 0:1. Вторую игру сыграли 1:1. Третью игру проиграли 0:3. Так вот мы стартовали в Будапеште.

Я же вижу раздевалку, какое там качество. В конечном итоге мы выиграли Кубок и чемпионат с отрывом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

