Тренер Йон Даль Томассон уволен из сборной Швеции из-за результатов в отборе ЧМ-2026

Экс-форвард сборной Дании Йон Даль Томассон ушёл с поста главного тренера сборной Швеции. Совет Шведского футбольного союза принял решение об увольнении специалиста в связи с отсутствием результатов в отборе на чемпионат мира. В 4-м туре шведы дома уступили сборной Косова (0:1).

«У нас есть группа игроков, в которых мы очень верим и хотим создать для них новые возможности. Верим, что эта команда сможет попасть на чемпионат мира, если у неё будет шанс на плей-офф в марте. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Йона за этот период. Он был профессионален в отношениях с игроками, руководством национальной сборной и с федерацией. Всегда грустно расставаться, но футбол основан на результатах», — приводит слова директора по футбольным операциям Шведского футбольного союза Кима Чельстрёма официальный сайт организации.

Швеция занимает последнее место в группе B европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Всего у команды одно очко в группе со Швейцарией, Косово и Словенией. В двух оставшихся турах Швеция сыграет на выезде со Швейцарией и дома — со Словенией.