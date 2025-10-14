Скидки
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов ответил, есть ли у него желание снова поработать в Европе

Станислав Черчесов ответил, есть ли у него желание снова поработать в Европе
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли у него желание однажды снова попробовать свои силы в европейском клубе. Ранее российский специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии». С обоими клубами Черчесов выигрывал внутренние первенства.

— У вас есть желание через какое‑то время снова поработать в Европе?
— У меня вообще никаких желаний не бывает. Я конкретный человек. Если мне кто‑то позвонит, буду об этом думать. Если звонков нет, значит, об этом и не думаешь, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавляет «Ахмат» с августа 2025 года.

