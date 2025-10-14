Скидки
Сергей Семак с иронией отреагировал на вопрос о возможном увольнении из «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба. Российский специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года, под его руководством «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир РПЛ. Гегемония сине-бело-голубых прервалась лишь в прошлом сезоне, когда чемпионом страны стал «Краснодар».

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончится, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет. План – жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», – приводит слова Семака «Советский спорт».

Ранее Сергей Семак работал в «Уфе».

