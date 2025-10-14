«Думаете, русские так легко его отпустят?» Журналист Касагранде — о Жерсоне в «Зените»

Известный журналист и инсайдер Вене Касагранде поделился информацией о будущем полузащитника Жерсона в санкт-петербургском «Зените». Ранее появилась информация, что хавбек может покинуть российский клуб, за который он выступает с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Жерсон отыграл шесть матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

«Не знаю, пытается ли «Палмейрас» подписать Жерсона. Не знаю, хочет ли Жерсон вернуться в Бразилию. Но давайте к фактам. «Зенит» заплатил «Фламенго» € 25 млн плюс внушительные бонусы (суммы немалые, поскольку в переговорах участвовало несколько агентов). Другими словами: учитывая, что мы видели на последних переговорах «Зенита», с участием таких бразильцев, как Вендел и Клаудиньо, неужели вы думаете, что русские просто поверят, что игрок не адаптировался, и так легко его отпустят?

Возможно, Жерсон понятия не имеет, во что он ввязался, но вести переговоры и/или пытаться что-то сделать с русскими из «Зенита» совсем не просто», — написал Касагранде в социальной сети X.

Рули автобусом и забери PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ