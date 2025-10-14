Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Мовсесьян: переход Кисляка и Глебова в «Зенит» сейчас не имеет смысла

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился мнением о теоретическом переходе футболистов красно-синих Матвея Кисляка и Кирилла Глебова в «Зенит».

«На сегодня не вижу смысла в переходе Кисляка и Глебова в «Зенит». Давайте даже представим, что это будет правдой. Тот же «Зенит» заинтересован сделать приобретения на следующий сезон. В этой связи в интересе клуба к молодым игрокам, которые уже на ведущих ролях в других командах, нет ничего нового. «Зенит» этим же давно занимался. Если вспомните, покупались Семшов, Зырянов, Широков и иностранцы. То же самое делает «Бавария».

Тут ничего нового. Есть возможности, дальше уже процесс должен устроить и клуб, и у футболистов должна быть заинтересованность. Даже если «Зенит» вступит в переговоры, думаю, что это будет вдвое-втрое больше по соотношению к сумме за границу и к переходу внутри России. Давайте представим, что на следующее лето какого-то из игроков будут готовы купить за € 15-20. Соответственно, для «Зенита» будет € 30-50 млн. Это очевидно», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

