Главная Футбол Новости

Неймар готов продолжить карьеру в Серии А, он интересен двум клубам — Романо

Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар готов перейти в Серию А, где интерес к его услугам проявляют «Интер» и «Наполи». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний игрок рассматривает вариант с возвращением в Европу грядущей зимой после окончания его контракта с бразильским клубом (31 декабря). Неймар надеется произвести впечатление на главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти и вернуться в национальную команду в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Подчёркивается, что минувшим летом футболисту уже предлагали перейти в «Милан».

