Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов подшутил над празднованием 100-летия «Зенита»

Черчесов подшутил над празднованием 100-летия «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов пошутил над празднованием 100-летия футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербуога.

«Богданыч-то знает, что такое 100-летие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас — два», — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» официально отметил 100-летие со дня основания. Накануне этой даты клуб упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.

После 11 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в таблице.

Материалы по теме
Лучших ли вратарей вызывают в сборную России? Разбор статистики всех голкиперов РПЛ
Лучших ли вратарей вызывают в сборную России? Разбор статистики всех голкиперов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android