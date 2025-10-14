Черчесов подшутил над празднованием 100-летия «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов пошутил над празднованием 100-летия футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербуога.

«Богданыч-то знает, что такое 100-летие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас — два», — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» официально отметил 100-летие со дня основания. Накануне этой даты клуб упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.

После 11 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в таблице.