Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Боливией

Сегодня, 14 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Ал. Миранчук, Сергеев, Садулаев.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.