Россия — Боливия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кечинов: разговоры о возможном назначении Станковича в сборную Сербии неуместны

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«На данный момент неуместны разговоры о возможном назначении Станковича в сборную Сербии, потому что он тренер «Спартака». Возможно, его хотят назначить тренером национальной команды, но как это сделать, если Станкович сейчас главный тренер «Спартака»? Мне кажется, что это пока всё разговоры.

Видим, что в клубе делается акцент на иностранных специалистах, а на наших тренеров не смотрят. Сложно сказать, кто из иностранцев может привести «Спартак» к тем результатам, которых ждут болельщики. Но если есть разговоры, что Станковича хотят убрать, значит, в клубе кого-то рассматривают и с кем-то договариваются», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

