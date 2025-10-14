ESPN назвал условие, при котором «МЮ» может продлить контракт с 33-летним Каземиро

«Манчестер Юнайтед» не исключает возможности пролонгации трудового соглашения с 33-летним опорным полузащитником Каземиро, которое заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, если бразильский футболист хочет остаться в стане «красных дьяволов», ему придётся согласиться на понижение заработной платы. Манкунианцы стремятся продолжать сокращать зарплатную ведомость после ухода Давида де Хеа, Рафаэля Варана и Маркуса Рашфорда. На текущий момент у 33-летнего полузащитника один из самых больших окладов в «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что интерес к Каземиро проявляют клубы из Бразилии и Саудовской Аравии.

Полузащитник выступает в составе манкунианцев с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

