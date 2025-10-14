Скидки
Леонид Туфрин: в Саудовской Аравии понимают, что Педро ценен. «Зениту» нужно его продать

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил информацию об интересе саудовского клуба «Аль-Ахли» к нападающему петербуржцев Педро.

«Конечно, «Зениту» нужно продавать Педро в «Аль-Ахли» за € 55 млн. Это большой плюс для «Зенита». Клуб подписал футболиста за гораздо меньшие деньги, подготовил его в России, а он себя проявил. Это нормальная ситуация для больших клубов, и «Зенит» правильно сделает, если его продаст. Саудовские клубы всегда предлагают хорошие деньги. Там понимают, что Педро — ценный футболист, который прогрессирует в «Зените» и находится в хорошем возрасте, то есть ещё долго будет играть», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

