Россия – Боливия: Садулаев вывел россиян вперёд на 18-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Никола Дабанович из Черногории. На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.