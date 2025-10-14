Россия – Боливия: Садулаев вывел россиян вперёд на 18-й минуте
В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Никола Дабанович из Черногории. На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
2 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43'
На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.
В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
