Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о причинах, по которым «Зенит» не смог стать чемпионом в прошлом сезоне

Семак рассказал о причинах, по которым «Зенит» не смог стать чемпионом в прошлом сезоне
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, почему сине-бело-голубые не смогли выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу в прошлом сезоне.

«В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло. Моё мнение тоже не может быть объективным, кто-то считает по-другому», – приводит слова Семака «Советский спорт».

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 66 очков, чемпионом с 67 очками стал «Краснодар». На данный момент петербуржцы с 20 очками находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Эксклюзив
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android