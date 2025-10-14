Семак рассказал о причинах, по которым «Зенит» не смог стать чемпионом в прошлом сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, почему сине-бело-голубые не смогли выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу в прошлом сезоне.

«В прошлом году не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе. На мой взгляд, это повлияло. Моё мнение тоже не может быть объективным, кто-то считает по-другому», – приводит слова Семака «Советский спорт».

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 66 очков, чемпионом с 67 очками стал «Краснодар». На данный момент петербуржцы с 20 очками находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.