«Ливерпуль» изменил мнение насчёт будущего Кьезы в клубе — Football Insider

«Ливерпуль» «резко» изменил позицию относительно будущего нападающего Федерико Кьезы в клубе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, изначально предполагалось, что 27-летний вингер покинет стан «красных» в грядущем январе с целью получить игровое время в другой команде. Однако на сегодняшний день мерсисайдцы склоняется к тому, чтобы оставить Кьезу после того, как стал он стал важной частью «Ливерпуля».

Итальянец играет за английский клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме Кьеза официально включён в заявку «Ливерпуля» на матчи Лиги чемпионов

Рекорды «Ливерпуля»: