Главная Футбол Новости

Московское «Торпедо» объявило об изменениях в менеджменте клуба

Московское «Торпедо» объявило об изменениях в менеджменте клуба
Пресс-служба московского «Торпедо» объявила, что менеджмент клуба завершил свой этап работы. В конце августа стало известно, что новым генеральным директором автозаводцев был назначен Игорь Резвухин, а советником президента клуба — Денис Маслов.

«Хочу поблагодарить коллег за то, что приняли моё предложение о сотрудничестве с ФК «Торпедо Москва». В период, когда было необходимо спланировать стратегические и принять спортивные решения в условиях ограниченного времени, менеджмент клуба выполнил поставленные перед ними задачи. От себя лично и ФК «Торпедо Москва» благодарю коллектив специалистов за работу и уверен в плодотворном сотрудничестве в будущем.

Сегодня начатую работу в клубе продолжит Сергей Синяев. Желаю ему совместно с нашим тренерским штабом удачи в достижении всех поставленных целей и в развитии семьи «Торпедо»!» — сказал президент «Торпедо» Дмитрий Шаповал.

После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Команду возглавляет Дмитрий Парфёнов. По ходу сезона он сменил Олега Кононова на посту главного тренера.

