Радослав Батак охарактеризовал сербского новичка ЦСКА Матию Поповича

Экс-тренер сборной Сербии до 17 лет Радослав Батак охарактеризовал нового полузащитника команды Матию Поповича.

«Знаю Матию Поповича, он прошёл школу белградского «Партизана». Когда ему было 16 лет, он год не играл, но затем вернулся в команду. Это талантливый нападающий с хорошей техникой и чтением игры. ЦСКА поступил удачно, подписав Поповича», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». В минувшем сезоне в составе молодёжной команды «Наполи» Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.