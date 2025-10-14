Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушёл в сборную Сербии

Шикунов: для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушёл в сборную Сербии
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«Слухи ходят о том, что Станкович может возглавить сборную Сербии, но не более того. Для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушёл в сборную, а клуб заплатил бы ему небольшую неустойку. В таком случае красно-белые не попадут на большие деньги. Что касается нового тренера, у клуба есть руководители — тот же Кахигао бегает и кого-то ищет. Всё зависит от них. Мы можем назвать кого угодно, но какой в этом толк?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android