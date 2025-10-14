Шикунов: для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушёл в сборную Сербии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном назначении возглавляющего красно-белых Деяна Станковича на пост главного тренера сборной Сербии.

«Слухи ходят о том, что Станкович может возглавить сборную Сербии, но не более того. Для «Спартака» было бы идеально, если бы Станкович ушёл в сборную, а клуб заплатил бы ему небольшую неустойку. В таком случае красно-белые не попадут на большие деньги. Что касается нового тренера, у клуба есть руководители — тот же Кахигао бегает и кого-то ищет. Всё зависит от них. Мы можем назвать кого угодно, но какой в этом толк?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.