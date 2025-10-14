Скидки
Россия — Боливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
«Играл как почтальон». Ван Бастен раскритиковал де Йонга после матча с Финляндией

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен остался недоволен игрой полузащитника «оранжевых» Френки де Йонга в матче квалификации к чемпионату мира с Финляндией (4:0). Футболист «Барселоны» провёл на поле всё время встречи и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Мален – 8'     2:0 ван Дейк – 17'     3:0 Депай – 38'     4:0 Гакпо – 84'    

«Ожидалось, что Френки ускорит игру, но он не стал этого делать. Это разочаровывает. Он был похож на почтальона. Де Йонг способен быстро доставлять мяч из обороны в атаку, но едва ли он делал подобное. Это немыслимо, ведь у него есть видение поля и качества для такого. Посмотрите на Педри. Он играет быстрее и больше рискует в атаке. Того же самого ждём от Френки», — приводит слова ван Бастена Ziggo Sport Totaal.

