Сборная Сербии обыграла команду Андорры в отборе на чемпионат мира — 2026

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Андорры и Сербии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в (Энкамп, Андорра). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Папапетру (Греция).

Гийом Лопес на 17-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Гарсия на 19-й минуте отличился автголом и сравнял счёт. Душан Влахович на 54-й минуте обеспечил гостям преимущество, а на 77-й минуте пенальти реализовал Александр Митрович.

После этой игры сборная Андорры с одним очком замыкает турнирную таблицу группы К, национальная команда Сербии с 10 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Андорра 13 ноября дома сыграет с Албанией, Сербия в тот же день на выезде встретится с Англией.