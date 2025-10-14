Скидки
Главная Футбол Новости

Андорра — Сербия, результат матча 14 октября 2025, счёт 1:3, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Сербии обыграла команду Андорры в отборе на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Андорры и Сербии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в (Энкамп, Андорра). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Папапетру (Греция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 3
Сербия
1:0 Лопес – 17'     1:1 Гарсия – 19'     1:2 Влахович – 54'     1:3 Митрович – 77'    

Гийом Лопес на 17-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Гарсия на 19-й минуте отличился автголом и сравнял счёт. Душан Влахович на 54-й минуте обеспечил гостям преимущество, а на 77-й минуте пенальти реализовал Александр Митрович.

После этой игры сборная Андорры с одним очком замыкает турнирную таблицу группы К, национальная команда Сербии с 10 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Андорра 13 ноября дома сыграет с Албанией, Сербия в тот же день на выезде встретится с Англией.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Россия разгромила Сербию в матче юношеских команд до 18 лет
