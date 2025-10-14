Латвия — Англия: прямая трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 14 октября, состоится матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Латвии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Даугава» в Риге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом туре группы К сборная Англии на выезде разгромила команду Сербии со счётом 5:0, Латвия дома сыграла вничью с Андоррой (2:2).

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).