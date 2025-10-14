Ирландия — Армения: прямая трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Ирландии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом туре группы F сборная Армении на выезде проиграла Венгрии (0:2), Ирландия в гостях потерпела поражение от Португалии (0:1).

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).