Россия — Боливия. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ассистент главного тренера сборной Боливии оказался фанатом Дзюбы

Комментарии

Ассистент главного тренера сборной Боливии по футболу Оскар Фара рассказал, как стал болельщиком российского нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. За Боливию играют два одноклубника Дзюбы по тольяттинской команде — Йомар Роча и Роберто Фернандес.

В марте Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал лучшим бомбардиром сборной, обойдя Александра Кержакова (30 голов).

Сегодня, 14 октября, в 20:00 Россия примет Боливию в товарищеском матче на «ВТБ Арене» в Москве. Дзюба не вошёл в состав сборной России на октябрьские игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Новости. Футбол
Новости. Футбол

