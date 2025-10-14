Александр Гришин: какой смысл Кисляку, Глебову и Круговому переходить в «Зенит»?

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил слухи об интересе «Зенита» к игрокам красно-синих Матвею Кисляку, Кириллу Глебову и Данилу Круговому.

«Полная чушь, что «Зенит» хочет купить у ЦСКА Кисляка, Глебова и Кругового. Какой смысл ребятам переходить в «Зенит», если у них будет возможность перейти в Европу? Круговой уже был в «Зените», где не играл, то есть он точно не пойдёт. Кисляк, возможно, может пойти туда. А Глебов сыграл всего девять матчей. Ну какой «Зенит»? Сейчас пишут ещё про Англию, Италию и Португалию. Хватит писать чушь! За девять игр иностранные клубы не берут футболистов — они следят за игроками сезон-два», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.