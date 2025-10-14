В РФС отметили тенденцию нежелания футболистов приезжать в сборные России

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков отметил, что наблюдается тенденция, связанная с нежеланием игроков приезжать в национальные команды под влиянием определённого круга лиц.

«Следующий момент, который хотелось бы отметить, — тема воспитания молодых футболистов. Например, в сборных командах под влиянием определённого круга лиц, включая иногда и тренеров, даже юношеских команд, наблюдается тенденция нежелания приезжать в сборную команду и защищать честь страны. Мотивируют это тем, что игрок потеряет место в основном составе, даже в юношеской команде. На профессиональном уровне это возрастает, если поедет в сборную, а команда будет тренироваться, не дай бог, потеряет место, ведь это молодые игроки, это касается также Первой и Второй лиг.

Поэтому для них главное сейчас — не защита чести нашей страны, а личное участие в играх за какую-то команду. Такая тенденция наблюдается. Следующая тенденция — опять-таки под влиянием определённого круга лиц игроки часто симулируют свои медицинские отклонения, чтобы их не вызывали в сборную. При этом приезжают, были случаи, он имеет отклонения, сборная идет навстречу, отпускает, но через три дня играет как ни в чём не бывало», — приводит ТАСС слова Лексакова, сказанные на тренерской конференции.

Сегодня, 14 октября, сборная России встретится с Боливией в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Как сборная России играет при Карпине: